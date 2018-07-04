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Galatasaray'dan transfer yanıtı: ''Bu rakamlara gelmeyin''

Galatasaray, Garry Rodrigues için 9 milyon euro öneren Spartak Moskova'nın teklifini az buldu, menajerine cevabı sundu.

Kaynak: Milliyet
Galatasaray'dan transfer yanıtı: ''Bu rakamlara gelmeyin''
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04 Temmuz 2018 03:20
Galatasaray transferde hem gelecek hem de gidecek futbolcuların hesabını yaparken, takımda özellikle para getirebilecek oyuncuları değerini bulduğunda göndermekten çekinmeyecek.

Bu nedenle gelen önerileri titizlikle inceleyen sarı-kırmızılılar, kendi kriterlerini de ortaya koymuş oluyor. Cim-Bom'a son teklif de Garry Rodrigues için Spartak Moskova'dan geldi. Ancak Rus kulübünün yaptığı 9 milyon euroluk öneri, Galatasaray açısından tatmin edici bulunmadı.Konu teknik direktör Fatih Terim'in önüne gitti. Terim'den yıldız futbolcunun bu rakamda satışına onay çıkmazken, sarı-kırmızılı yönetim Spartak Moskova'ya olumsuz yanıt verdi.

Terim'in, "Bu paraya satılacaksa hiç satılmasın daha iyi... En azından bir sene daha oynar, Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterirse 2-3 katına satılır. Üstelik maaşı düşük. Her bakımdan cazip bir oyuncu. Bizim için bu kadar faydalı bir oyuncudan kolay kolay vazgeçemeyiz" dediği belirtildi. Bunun üzerine Galatasaray Yönetimi Garry Rodrigues'in menaajerine, "Bu rakamlarla bize gelmeyin" mesajını iletti.

Galatasaray'da Yeşil Burun Adalı futbolcu bu sezon 1 milyon 350 bin euro alacak. Ancak geçen sezonki performansından sonra Rodrigues'in maaşının 2 milyon euronun üzerine çıkarılması bekleniyor.



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