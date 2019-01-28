  •  
    Dünyada TRANSFERLER İşte atılan tam 70 İMZA
  •  
    5 gün kala G.Saray için yeni aday ve bonservis!
  •  
    "Galatasaray onu en az 35 milyon euroya satar"
  •  
    Alex, Fenerbahçe'nin transferi için devrede!..
  •  
    Türkiye'de SON DAKİKA transferleri! 70 imza...

Galatasaray'dan transfer paylaşımı! "Çalışıyoruz"

Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabından Mustafa Cengiz, yöneticiler ve Fatih Terim'in birlikte transfer çalışması yaptığı fotoğrafların yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'dan transfer paylaşımı! 'Çalışıyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2019 02:25
Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesabından gece 02.14 sularında sürpriz bir paylaşım yapıldı.

Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın resmi hesabından gece geç saatlerde "Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar..." şeklinde mesaj verildi.

Galatasaray'ın paylaşımında "Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz!.. Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar..." ifadeleri yer aldı.








Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için