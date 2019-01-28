Galatasaray'dan transfer paylaşımı! 'Çalışıyoruz'

Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesabından gece 02.14 sularında sürpriz bir paylaşım yapıldı.
Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın resmi hesabından gece geç saatlerde "Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar..." şeklinde mesaj verildi.
Galatasaray'ın paylaşımında "Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz!.. Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar..." ifadeleri yer aldı.
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Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın resmi hesabından gece geç saatlerde "Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar..." şeklinde mesaj verildi.
Galatasaray'ın paylaşımında "Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz!.. Galatasaray için, zamana sığmayan çalışmalar..." ifadeleri yer aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın