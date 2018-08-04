  •  
    G.Saray mesaj yolladı! 'Bonservisini al, gel''
  •  
    Açıklanması beklenen 12 sansasyonel transfer
  •  
    G.Saray'dan transferde Barcelona sürprizi geldi
  •  
    Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük TRANSFERİ o!
  •  
    Avrupa'da SON DAKİKA transferleri! İmzalar...

Galatasaray'dan transfer için İspanya çıkarması!

Galatasaray'da yönetimi, Valencia'nın 31 yaşındaki stoperi Ezequiel Garay'ı kiralamak için İspanya'ya hareket edecek. Sarı kırmızı takımın kurmayları, uzun bir süredir temas halinde olduğu Garay için İspanyol kulübüyle el sıkışması bekleniyor.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'dan transfer için İspanya çıkarması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2018 10:06
Galatasaray'da transfer harekatı...

Sarı-Kırmızılılar, savunmaya takviye yapmak için İspanya seferine çıkıyor. Cim Bom, Teknik Direktör Fatih Terim'in transferini istediği Valencialı Ezequiel Garay'ı bitirmek için İspanyollarla masaya oturacak.

Yönetimin, yapılacak bu görüşmede Valencia ile el sıkışması bekleniyor.

İSPANYA'DAN AYRILACAK

G.Saray'ın kiralık olarak kadrosunda görmek istediği Garay, Valencia'da mutsuz ve İspanya'dan ayrılmak istiyor... Sarı- Kırmızılılar, Garay'ın menajeri ile yaptığı ilk görüşmede olumlu ilerlemeler sağladı.

2020'YE KADAR VALENCİA'DA

Ancak önce Valencia ile anlaşmak zorunda olan Galatasaray, bu görüşmeyi de koz olarak kullanmak istiyor. 31 yaşındaki Ezequiel Garay'ın İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında bitiyor

TANGOCU TAM BİR SAVAŞÇI

Fatih Terim'in Garay'ı kadrosunda görmek istemesinin en önemli nedeni Tangocu'nun savaşçı yapısı. İkili mücadelelerde sürekli ayakta kalan Garay, Sarı-Kırmızılı takımın savunmasına enerji getirecektir.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için