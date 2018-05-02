Galatasaray'dan transfer açıklaması! ''Alacağız...''

Abduraahim Albayrak, yaklaşan seçim öncesi yola Mustafa Cengiz ile devam edeceğini söylerken UEFA ve transfer konusunda da konuştu.İlk olarak seçime Mustafa Cengiz'in listesinden gireceğini söyleyen Abdurrahim Albayrak,ifadelerini kullandı.UEFA konusunda da kısa bir açıklama yapan Albayrakdedi.Nagatomo'nun geleceğinin ne olacağının sorulması üzerine de Aburrahim Albayrakcevabını verdi.