Galatasaray'dan Trabzonspor'un iki yıldızına kanca

Süper Lig'de zirvenin yeni sahibi Galatasaray, kadrosuna takviye yapmak için Ocak ayını iple çekiyor. Sarı-kırmızılı takımda transferle ilgili flaş gelişme yaşandı.



Karadeniz gazetesinin haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Trabzonsporlu 2 yeni ismi yakın markaja almış durumda. Bu oyuncuların son dönemde bazı sıkıntılar yaşayan Abdülkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen olduğu ileri sürüldü.



"Fatih Terim ikinizi de çok istiyor"



2 oyuncunun son dönem yaşadığı sıkıntıların ardından sarı-kırmızılıların, "Fatih Terim ikinizi de çok istiyor. Buraya gelirseniz yeniden Türkiye'nin önemli oyuncuları olursunuz. Belki de 1 yıl sonra Avrupa'ya gidersiniz" dedikleri öğrenildi.



Trabzonspor yönetimi harekete geçti



Galatasaray'ın bu girişimi taraftarları rahatsız ederken, Trabzonspor yönetimin de bu iki oyuncu ile yaşanan sıkıntıları çözüme kavuşturmak için harekete geçtiği belirtildi.



