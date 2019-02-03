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Galatasaray'dan Terim ailesine geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in babası için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kaynak: AA
Galatasaray'dan Terim ailesine geçmiş olsun mesajı
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03 Şubat 2019 10:55
Galatasaray Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle Adana'da hastaneye kaldırılan Talat Terim'in yoğun tedavi sürecinin devam ettiği belirtilerek, "Sayın hocamıza ve Terim ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Talat Terim'e acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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