Galatasaray'dan tepki, Fenerbahçe'den olay cevap

Fenerbahçe

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

Galatasaray Kulübünün, sosyal medya hesabından-Medipol Başakşehir müsabakasındaki hakem yönetimine yönelik paylaşımın ardından Fenerbahçe'den de cevap geldi.Galatasaray, turuncu-lacivertli takımdan teknik direktör Okan Buruk ile 2 futbolcu kırmızı kartla oyundan atılırken, birçok hakem kararının da tartışıldığı maç sonrasında "Twitter ve Instagram hesaplarından siyah bir fon paylaşılırken, kalın harflerle "" şeklinde bir paylaşım yaptı.Fenerbahçe ise buna cevaben; "" şeklinde flaş bir paylaşıma imza attı.