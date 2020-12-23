Galatasaray'dan tepki, Fenerbahçe'den olay cevap

Galatasaray Kulübünün, sosyal medya hesabından Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasındaki hakem yönetimine yönelik paylaşımın ardından Fenerbahçe'den de cevap geldi.
Galatasaray, turuncu-lacivertli takımdan teknik direktör Okan Buruk ile 2 futbolcu kırmızı kartla oyundan atılırken, birçok hakem kararının da tartışıldığı maç sonrasında "Twitter ve Instagram hesaplarından siyah bir fon paylaşılırken, kalın harflerle "Futbolda kapkara gece!" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe ise buna cevaben; "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" şeklinde flaş bir paylaşıma imza attı.
GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI
FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI
Galatasaray, turuncu-lacivertli takımdan teknik direktör Okan Buruk ile 2 futbolcu kırmızı kartla oyundan atılırken, birçok hakem kararının da tartışıldığı maç sonrasında "Twitter ve Instagram hesaplarından siyah bir fon paylaşılırken, kalın harflerle "Futbolda kapkara gece!" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe ise buna cevaben; "O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" şeklinde flaş bir paylaşıma imza attı.
GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI
FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI