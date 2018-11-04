Galatasaray'dan tepki; 'Beşiktaş gibi konuşalım mı?'

1 / 11 Galatasaray manşetleri - 4 Kasım

2-2 biten ve olaylı geçen Fenerbahçe derbisinin ardından hakem Fırat Aydınus ve VAR sistemine veryansın eden Galatasaray'da yönetim de çok kızgın…Karşılaşmanın ardından verilen hatalı kararlara isyan eden Cengiz yönetimi, bundan sonra TFF ve MHK'ye karşı daha sert tavır almaya karar verdi.Kazanacaklarını düşündükleri maçta ezeli rakibiyle hakem hataları nedeniyle berabere kaldıklarını düşünen sarı-kırmızılı idarecilerin maç sonu yaptıkları değerlendirmede, "Biz centilmence davranmaya çalıştıkça üzerimize geliyorlar. Sustukça hakkımız yeniyor. Bundan sonra her mecrada daha yüksek sesle kulübümüzün hakkını savunacağız. Beşiktaş, MHK hakkında açıklamalar yaptıktan sonra son 2 maçında lehine verilen hatalı kararlar oldu. Demek ki bizim de isyanımızı dile getirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandıkları kaydedildi.