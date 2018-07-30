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Galatasaray'dan Tarık Çamdal'ı istiyorlar

Galatasaray'ın kulüp aradığı Tarık Çamdal'a Yeni Malatyaspor talip oldu.

Galatasaray'dan Tarık Çamdal'ı istiyorlar
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30 Temmuz 2018 07:01
Transfere hız veren Yeni Malatyaspor, hücum hattını güçlendirmek için Bursaspor'dan ayrılan Sercan Yıldırım'ı kadrosuna katmaya hazırlanırken, sağ bek bölgesi için de çalışmalara başladı. Sarı- Kırmızılılar, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Tarık Çamdal'ı listesine aldı.

Galatasaray cephesi transferde her türlü kolaylığı sağlayacağını belirtirken, Tarık'ın 1.6 milyon Euro'luk maaşı Malatyaspor'u düşündürüyor.

26 yaşındaki futbolcu, maaşında indirime giderse transfer gerçekleşebilir.

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