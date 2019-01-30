Galatasaray'dan taraftara: 'KAP'a girmeyin'

GALATASARAY: "KAP'A GİRMEYİNİZ"

'da taraftarın uzun süredir beklediğitransferi açıklanırken sosyal medyada yine küçük çaplı bir kaos yaşandı.Sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne ile anlaştıktan sonra öncelikle 18:58'de "Hazır mıyız" şeklinde bir paylaşım yaptı ve 19:05'te de transferi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirmek üzere planlamasını hazırladı.Ancak bu paylaşımın ardından Galatasaray taraftarı adeta resmi internet sitesine ve KAP'ın web sitesine akın etti ve iki sitede de aşırı yoğunluktan çökme yaşandı.Galatasaray yaşanan olayların ardından 20:00 gibi bir açıklama yaptı ve taraftarlardan KAP'ın internet sitesine giriş yapmamalarını istedi.Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "" ifadeleri yer aldı.