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Galatasaray'dan taraftara: "KAP'a girmeyin"

Galatasaray'ın Mbaye Diagne transferinde "KAP" krizi yaşandı. Sarı-kırmızılılar, yoğunluk nedeniyle oyuncunun transferinin detaylarını borsaya bir süre bildiremedi ve taraftara mesaj yolladı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'dan taraftara: 'KAP'a girmeyin'
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30 Ocak 2019 20:12
Galatasaray'da taraftarın uzun süredir beklediği forvet transferi açıklanırken sosyal medyada yine küçük çaplı bir kaos yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne ile anlaştıktan sonra öncelikle 18:58'de "Hazır mıyız" şeklinde bir paylaşım yaptı ve 19:05'te de transferi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirmek üzere planlamasını hazırladı.

Ancak bu paylaşımın ardından Galatasaray taraftarı adeta resmi internet sitesine ve KAP'ın web sitesine akın etti ve iki sitede de aşırı yoğunluktan çökme yaşandı.

GALATASARAY: "KAP'A GİRMEYİNİZ"

Galatasaray yaşanan olayların ardından 20:00 gibi bir açıklama yaptı ve taraftarlardan KAP'ın internet sitesine giriş yapmamalarını istedi.

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Değerli Galatasaraylılar, 19:05'ten bu yana aşırı yüklenme nedeniyle KAP web sitesine giriş yapılamamaktadır. Lütfen bir süre için KAP web sitesine giriş yapmayınız" ifadeleri yer aldı.


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