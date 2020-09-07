Galatasaray'dan takas teklifi: Al Babel'i, ver Bruma'yı

Hatayspor maçında hücum hattının yavaş kalması, hızlı kanat oyuncusu ihtiyacını tekrar gözler önüne serdi. Geçen sezonun ikinci yarısında bu açığı Onyekuru ile kapatan Sarı-Kırmızılar, Nijeryalı futbolcu konusunda bir türlü Monaco ile uzlaşabilmiş değil. Bunun üzerine rota yine tanıdık bir isme çevrildi: Bruma. Fatih hoca, eski öğrencisi olan Portekizli yıldızın alınmasını istiyor. Geçtiğimiz günlerde Terim'in doğum gününü kutlayan futbolcular arasında yer alan ve İmparator ile iyi ilişkisi devam eden Bruma konusunda PSV'ye takas teklifi yapılacak.



Galatasaray Yönetimi, şu anda Hollanda Milli Takımı'nda bulunan ve EURO 2021'de de mutlaka boy göstermek isteyen Ryan Babel'i PSV'ye teklif edecek. Cim Bom'da kalması halinde düzenli oynaması imkansız gözüken Babel, Hollanda Milli Takımı'na çağrılmak için istikrarlı forma giymek zorunda. Dolayısıyla tecrübeli futbolcu ülkesine gitmeye sıcak bakıyor.



15 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ



Galatasaray'ın önceliği elbette bonservisiyle birlikte Babel'i verip Bruma'yı almak. Fakat Hollanda ekibinin buna sıcak bakmaması durumunda 1 seneliğine takas teklifi sunulacak. Geçen sezon 18'i lig olmak üzere toplam 31 resmi maça çıkan Bruma, 5 gol, 4 asistlik performans gösterdi. 25 yaşındaki Portekizli futbolcu, 2017'de bonuslar dahil yaklaşık 15 milyon Euro'ya Leipzig'e gitmişti.







