Sahasında 9 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.Sarı kırmızılılar, Kasımpaşa maçında ilk yarıda 30 dakikada 9 isabetli şut buldu. Bu maç, Galatasaray'ın ilk yarılarda bu sezon en çok isabetli şut attığı maç oldu.Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. İç sahada bu sezon çıktığı 11 müsabakada tek yenilgisini 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 iç saha karşılaşmasında rakiplerine 3 puan vermedi. Galatasaray, söz konusu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.