Galatasaray'dan şut rekoru

Galatasaray, ilk yarıda 30 dakikada 9 isabetli şut buldu. Bu maç, Galatasaray'ın ilk yarılarda bu sezon en çok isabetli şut attığı maç oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan şut rekoru
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15 Şubat 2021 08:55
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar, Kasımpaşa maçında ilk yarıda 30 dakikada 9 isabetli şut buldu. Bu maç, Galatasaray'ın ilk yarılarda bu sezon en çok isabetli şut attığı maç oldu.

Sahasında 9 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. İç sahada bu sezon çıktığı 11 müsabakada tek yenilgisini 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 iç saha karşılaşmasında rakiplerine 3 puan vermedi. Galatasaray, söz konusu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.  

 


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