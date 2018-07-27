EMİRCAN SEÇGİN KİMDİR?

, 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sakaryaspor'da forma giyen 16 yaşındaki kaleci'i transfer etti.Sakaryaspor'un yaptığı açıklamada, "Bu transfer için Sakaryaspor'umuz Galatasaray'dan 2 futbolcuyu bedelsiz alacak olup, profesyonel 10 karşılaşmaya çıkması halinde 150.000 TL ve sonra ki her transferinden %25 pay alacaktır. Bu açıklama bilgi kirliliğinin önüne geçmek için yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.Emircan Seçgin, 3 Nisan 2002 tarihinde dünyaya geldi. Sakaryaspor'un kalesini koruyan genç file bekçisi, Galatasaray ile anlaşma sağladı. Seçgin, 20 - 24 Ağustos 2017 tarihleri arasında İngiltere'de gerçekleşen Uluslararası Üçlü Turnuva mücadelelerinde U16 Milli Takımı'nda yer aldı. Bu turnuvada 2 maça çıkan 16 yaşındaki file bekçisi, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.