  •  
    F.Bahçe'nin eski yıldızı Serie A yolunda! Teklif...
  •  
    Alex'i şaşırtan o kargo!.. Mesajla birlikte paylaştı!
  •  
    Beşiktaş'ın dikkat çeken "tutulma" paylaşımı!..
  •  
    Melo'nun Brezilya'daki yeni lakabı ve dev ceza
  •  
    İşte 48 saatte patlaması muhtemel 30 transfer!..

Galatasaray'dan sürpriz kaleci transferi

Galatasaray'dan sürpriz bir kaleci transferi geldi. Sarı-kırmızılılar, Sakaryaspor'dan Emircan Seçgin'i transfer etti.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'dan sürpriz kaleci transferi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2018 22:57
Galatasaray, 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sakaryaspor'da forma giyen 16 yaşındaki kaleci Emircan Seçgin'i transfer etti.

Sakaryaspor'un yaptığı açıklamada, "Bu transfer için Sakaryaspor'umuz Galatasaray'dan 2 futbolcuyu bedelsiz alacak olup, profesyonel 10 karşılaşmaya çıkması halinde 150.000 TL ve sonra ki her transferinden %25 pay alacaktır. Bu açıklama bilgi kirliliğinin önüne geçmek için yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

EMİRCAN SEÇGİN KİMDİR?
Emircan Seçgin, 3 Nisan 2002 tarihinde dünyaya geldi. Sakaryaspor'un kalesini koruyan genç file bekçisi, Galatasaray ile anlaşma sağladı. Seçgin, 20 - 24 Ağustos 2017 tarihleri arasında İngiltere'de gerçekleşen Uluslararası Üçlü Turnuva mücadelelerinde U16 Milli Takımı'nda yer aldı. Bu turnuvada 2 maça çıkan 16 yaşındaki file bekçisi, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için