Galatasaray koronavirüs nedeniyle verilen arayı fırsat bilip transfer çalışmalarına başlamıştı. Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için oyuncu satması gereken Cimbom'da listenin başında Marcao ve Luyindama var. Sarı-kırmızılılar Luyindama ve Marcao'dan gelecek bonservis bedeliyle yeni sezonun kadrosunu kurmayı planlıyor.
STOPER ARAYIŞI BAŞLADI
Bu bağlamda sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Devler Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Cimbom'da transferde önelik stoper mevkisine verildi. Sarı-kırmızılılar Marcao gibi genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları kadrosuna katmak istiyor.
SCOUT EKİBİ İŞ BAŞINDA
İki oyununun yerlerini doldurmak için çalışmalara başladı. Scout ekibi, Avrupa ve Güney Amerika'da arayışlara başladı.
CESAR MONTES GÜNDEMDE
Sarı-kırmızılıların alacağı stoperin aynen Marcao'da olduğu gibi genç ve gelecek vaat eden bir isim olması bekleniyor. Tam da bu iddiaların üzerine Monterrey'de forma giyen Cesar Montes'in ismi ortaya atıldı.
MEKSİKA'DA MANŞET
İkinci ismi 'Hasip' olan Montes için Meksika basını, "G.Saray peşinde... El Turco, İstanbul'a dedelerinin topraklarında oynamaya gidiyor!" yorumunu yaptı.
GALATASARAY KİRALIK İSTİYOR
Galatasaray'ın 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği ve temasların yoğun bir şekilde devam ettiği öğrenildi.
ÖZGÜVENİ TAM
Başarılı top dağıtımı, gücü ve topa müdahaledeki zamanlaması Montes'i diğer isimlerden ayıran özellikleri... Ayrıca Ozan Kabak gibi kendine güveniyle de beğeni topluyor.
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STOPER ARAYIŞI BAŞLADI
Bu bağlamda sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Devler Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Cimbom'da transferde önelik stoper mevkisine verildi. Sarı-kırmızılılar Marcao gibi genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları kadrosuna katmak istiyor.
SCOUT EKİBİ İŞ BAŞINDA
İki oyununun yerlerini doldurmak için çalışmalara başladı. Scout ekibi, Avrupa ve Güney Amerika'da arayışlara başladı.
CESAR MONTES GÜNDEMDE
Sarı-kırmızılıların alacağı stoperin aynen Marcao'da olduğu gibi genç ve gelecek vaat eden bir isim olması bekleniyor. Tam da bu iddiaların üzerine Monterrey'de forma giyen Cesar Montes'in ismi ortaya atıldı.
MEKSİKA'DA MANŞET
İkinci ismi 'Hasip' olan Montes için Meksika basını, "G.Saray peşinde... El Turco, İstanbul'a dedelerinin topraklarında oynamaya gidiyor!" yorumunu yaptı.
GALATASARAY KİRALIK İSTİYOR
Galatasaray'ın 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği ve temasların yoğun bir şekilde devam ettiği öğrenildi.
ÖZGÜVENİ TAM
Başarılı top dağıtımı, gücü ve topa müdahaledeki zamanlaması Montes'i diğer isimlerden ayıran özellikleri... Ayrıca Ozan Kabak gibi kendine güveniyle de beğeni topluyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın