Galatasaray'dan stopere sürpriz takviye!

Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları sürerken, sarı-kırmızılılar kaynak yaratmak için iki stoperi Luyindama ve Marcao'yu satmaya sıcak bakıyor. Aslan, bu doğrultuda iki yıldızının yerine sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray'dan stopere sürpriz takviye!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mayıs 2020 11:41
Galatasaray koronavirüs nedeniyle verilen arayı fırsat bilip transfer çalışmalarına başlamıştı. Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için oyuncu satması gereken Cimbom'da listenin başında Marcao ve Luyindama var. Sarı-kırmızılılar Luyindama ve Marcao'dan gelecek bonservis bedeliyle yeni sezonun kadrosunu kurmayı planlıyor.

STOPER ARAYIŞI BAŞLADI
Bu bağlamda sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Devler Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Cimbom'da transferde önelik stoper mevkisine verildi. Sarı-kırmızılılar Marcao gibi genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları kadrosuna katmak istiyor.

SCOUT EKİBİ İŞ BAŞINDA
İki oyununun yerlerini doldurmak için çalışmalara başladı. Scout ekibi, Avrupa ve Güney Amerika'da arayışlara başladı.

CESAR MONTES GÜNDEMDE
Sarı-kırmızılıların alacağı stoperin aynen Marcao'da olduğu gibi genç ve gelecek vaat eden bir isim olması bekleniyor. Tam da bu iddiaların üzerine Monterrey'de forma giyen Cesar Montes'in ismi ortaya atıldı.

MEKSİKA'DA MANŞET
İkinci ismi 'Hasip' olan Montes için Meksika basını, "G.Saray peşinde... El Turco, İstanbul'a dedelerinin topraklarında oynamaya gidiyor!" yorumunu yaptı.

GALATASARAY KİRALIK İSTİYOR
Galatasaray'ın 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği ve temasların yoğun bir şekilde devam ettiği öğrenildi.

ÖZGÜVENİ TAM
Başarılı top dağıtımı, gücü ve topa müdahaledeki zamanlaması Montes'i diğer isimlerden ayıran özellikleri... Ayrıca Ozan Kabak gibi kendine güveniyle de beğeni topluyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için