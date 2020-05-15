Galatasaray koronavirüs nedeniyle verilen arayı fırsat bilip transfer çalışmalarına başlamıştı. Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için oyuncu satması gereken Cimbom'da listenin başında Marcao ve Luyindama var. Sarı-kırmızılılar Luyindama ve Marcao'dan gelecek bonservis bedeliyle yeni sezonun kadrosunu kurmayı planlıyor.Bu bağlamda sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Devler Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Cimbom'da transferde önelik stoper mevkisine verildi. Sarı-kırmızılılar Marcao gibi genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları kadrosuna katmak istiyor.İki oyununun yerlerini doldurmak için çalışmalara başladı. Scout ekibi, Avrupa ve Güney Amerika'da arayışlara başladı.Sarı-kırmızılıların alacağı stoperin aynen Marcao'da olduğu gibi genç ve gelecek vaat eden bir isim olması bekleniyor. Tam da bu iddiaların üzerine Monterrey'de forma giyen'in ismi ortaya atıldı.İkinci ismi 'Hasip' olan Montes için Meksika basını, "G.Saray peşinde... El Turco, İstanbul'a dedelerinin topraklarında oynamaya gidiyor!" yorumunu yaptı.Galatasaray'ın 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği ve temasların yoğun bir şekilde devam ettiği öğrenildi.Başarılı top dağıtımı, gücü ve topa müdahaledeki zamanlaması Montes'i diğer isimlerden ayıran özellikleri... Ayrıca Ozan Kabak gibi kendine güveniyle de beğeni topluyor.