Galatasaray'dan stoper transferine servet!

SPORX - Galatasaray'da Fatih Terim'in açıklamalarının ardından Serdar Aziz ile yolların ayrılacağı kesinleşirken, sarı-kırmızılı takımın bu bölgedeki büyük sorunu da devam ediyor.
Son yıllarda Galatasaray, stoper konusundaki transferlerde bir türlü beklediği istikrarı ve performansı yakalayamadı.
Sarı-kırmızılı takım 2011/2012'de Tomas Ujfalusi'nin ardından bir türlü stoperde aradığını bulamazken, çok ciddi bir finansal yükün de altına girdi. Galatasaray 2012/2013'den bu yana 7 sezon boyunca stoper transferine yaklaşık 30,5 milyon euro (191 milyon TL) harcadı.
Serdar Aziz ile yolların ayrılmasının ardından bir stoper transferi yapması beklenen sarı-kırmızılı takımda bu rakam yeni gelecek isimle daha da artacak.
İşte Galatasaray'ın son 7 sezonda stoper transferine yaptığı harcama...
2017/2018
Maicon - 7,5 milyon euro
Jason Denayer - 500 bin euro (Kiralık)
2016/2017
Serdar Aziz - 4,5 milyon euro
Ahmet Çalık - 2,5 milyon euro
2015/2016
Jason Denayer - 450 bin euro (Kiralık)
2013/2014
Aurelien Chedjou - 6,3 milyon euro
Salih Dursun - 2,75 milyon euro
Koray Günter - 2,5 milyon euro
Guillermo Burdisso - 200 bin euro (Kiralık)
2012/2013
Dany - 3,3 milyon euro
TOPLAM: 30,5 milyon euro
*** Bedelsiz transferler dikkate alınmamıştır.
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Son yıllarda Galatasaray, stoper konusundaki transferlerde bir türlü beklediği istikrarı ve performansı yakalayamadı.
Sarı-kırmızılı takım 2011/2012'de Tomas Ujfalusi'nin ardından bir türlü stoperde aradığını bulamazken, çok ciddi bir finansal yükün de altına girdi. Galatasaray 2012/2013'den bu yana 7 sezon boyunca stoper transferine yaklaşık 30,5 milyon euro (191 milyon TL) harcadı.
Serdar Aziz ile yolların ayrılmasının ardından bir stoper transferi yapması beklenen sarı-kırmızılı takımda bu rakam yeni gelecek isimle daha da artacak.
İşte Galatasaray'ın son 7 sezonda stoper transferine yaptığı harcama...
2017/2018
Maicon - 7,5 milyon euro
Jason Denayer - 500 bin euro (Kiralık)
2016/2017
Serdar Aziz - 4,5 milyon euro
Ahmet Çalık - 2,5 milyon euro
2015/2016
Jason Denayer - 450 bin euro (Kiralık)
2013/2014
Aurelien Chedjou - 6,3 milyon euro
Salih Dursun - 2,75 milyon euro
Koray Günter - 2,5 milyon euro
Guillermo Burdisso - 200 bin euro (Kiralık)
2012/2013
Dany - 3,3 milyon euro
TOPLAM: 30,5 milyon euro
*** Bedelsiz transferler dikkate alınmamıştır.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın