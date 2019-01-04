Galatasaray'dan stoper transferine servet!

'da'in açıklamalarının ardındanile yolların ayrılacağı kesinleşirken, sarı-kırmızılı takımın bu bölgedeki büyük sorunu da devam ediyor.Son yıllarda Galatasaray, stoper konusundaki transferlerde bir türlü beklediği istikrarı ve performansı yakalayamadı.Sarı-kırmızılı takım 2011/2012'de Tomas Ujfalusi'nin ardından bir türlü stoperde aradığını bulamazken, çok ciddi bir finansal yükün de altına girdi. Galatasaray 2012/2013'den bu yana 7 sezon boyunca stoper transferine yaklaşıkharcadı.Serdar Aziz ile yolların ayrılmasının ardından bir stoper transferi yapması beklenen sarı-kırmızılı takımda bu rakam yeni gelecek isimle daha da artacak.Maicon - 7,5 milyon euroJason Denayer - 500 bin euro (Kiralık)Serdar Aziz - 4,5 milyon euroAhmet Çalık - 2,5 milyon euroJason Denayer - 450 bin euro (Kiralık)Aurelien Chedjou - 6,3 milyon euroSalih Dursun - 2,75 milyon euroKoray Günter - 2,5 milyon euroGuillermo Burdisso - 200 bin euro (Kiralık)Dany - 3,3 milyon euro