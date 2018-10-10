Chelsea'de kadro dışı

Üçüncü bir transfer daha

Galatasaray'da beklenen stoper operasyonu bu kez gerçekleşmeye çok yakın. Suudi Arabistan'daki transfer döneminin son saatlerinde Maicon'u 3 milyon Euro karşılığında Al Hilal'e veren Sarı- Kırmızılılar, evrakların gecikmesi sebebiyle son noktayı koyamamıştı.Maicon yoluna Galatasaray'da devam ediyor, ancak kulüpler arasındaki iletişim kesilmiş değil. Ocak ayında açılacak ara transfer dönemiyle birlikte, aynı şartlarla Maicon'un Suudi Arabistan'a gönderilmesi gündemde.Sarı-Kırmızılı yönetim, 3 milyon Euro tutarında bonservis bedelinin kasaya girmesi halinde, bunu golcü transferinde kullanacak. Ancak kadrodan stoper eksileceği için, bir de savunmacı takviyesi yapılacak. Gündemdeki 1 numaralı isim de sezon başından beri olduğu gibi, Garry Cahill... Bu sezon Chelsea'de aradığı şansı bulamayan ve kadro dışı kalan 32 yaşındaki savunmacı, Ocak ayında kulübüyle yollarını ayıracağını açıklamıştı.Cim Bom'da plan, boşa çıkacak olan Cahill'i bonservis bedeli ödemeden transfer edebilmek. Böylece Maicon'dan gelecek 3 milyon Euro'nun tamamı forvet transferinde kullanılabilecek. Sarı-Kırmızılılar duruma göre üçüncü bir transfer daha yapılmasına imkan tanıyacak bir operasyon gerçekleştirmeyi hedefliyor.