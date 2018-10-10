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Galatasaray'dan stoper operasyonu! Maicon gidiyor...

Al Hilal'e transferi evrakların gecikmesi nedeniyle son anda iptal olan Maicon için, Galatasaray ile Arap kulübü arasındaki görüşmeler sürüyor. Cim Bom, Sambacı'yı 3 milyon Euro'ya satıp Cahill'i bonservissiz almaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan stoper operasyonu! Maicon gidiyor...
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10 Ekim 2018 07:26
Galatasaray'da beklenen stoper operasyonu bu kez gerçekleşmeye çok yakın. Suudi Arabistan'daki transfer döneminin son saatlerinde Maicon'u 3 milyon Euro karşılığında Al Hilal'e veren Sarı- Kırmızılılar, evrakların gecikmesi sebebiyle son noktayı koyamamıştı.

Maicon yoluna Galatasaray'da devam ediyor, ancak kulüpler arasındaki iletişim kesilmiş değil. Ocak ayında açılacak ara transfer dönemiyle birlikte, aynı şartlarla Maicon'un Suudi Arabistan'a gönderilmesi gündemde.

Chelsea'de kadro dışı

Sarı-Kırmızılı yönetim, 3 milyon Euro tutarında bonservis bedelinin kasaya girmesi halinde, bunu golcü transferinde kullanacak. Ancak kadrodan stoper eksileceği için, bir de savunmacı takviyesi yapılacak. Gündemdeki 1 numaralı isim de sezon başından beri olduğu gibi, Garry Cahill... Bu sezon Chelsea'de aradığı şansı bulamayan ve kadro dışı kalan 32 yaşındaki savunmacı, Ocak ayında kulübüyle yollarını ayıracağını açıklamıştı.

Üçüncü bir transfer daha

Cim Bom'da plan, boşa çıkacak olan Cahill'i bonservis bedeli ödemeden transfer edebilmek. Böylece Maicon'dan gelecek 3 milyon Euro'nun tamamı forvet transferinde kullanılabilecek. Sarı-Kırmızılılar duruma göre üçüncü bir transfer daha yapılmasına imkan tanıyacak bir operasyon gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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