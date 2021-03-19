Galatasaray'dan stat zeminine makyaj

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi Aslantepe'de çalışmalar tam gaz devam etti. .

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan stat zeminine makyaj
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19 Mart 2021 09:14
Stat işletme müdürü Murat Ersoy'la yollarını ayıran Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi Aslantepe'de çalışmalar tam gaz devam etti.

Statta gölgede kalan ve yeterli güneş alamayan çimleri güçlendirmek için fotosentezi artıran ışık panelleri kullanıldı.

Kısmen toparlanan Türk Telekom Stadı'nda zemini düzeltme çalışmaları milli arada da devam edecek.



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