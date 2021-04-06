Galatasaray'dan "sözleşme" kararı!

Galatasaray'da yeni sözleşme görüşmeleri donduruldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan 'sözleşme' kararı!
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06 Nisan 2021 11:59
Galatasaray'da yaşanan puan kayıpları sonrasında yönetimden flaş bir hamle geldi.

Başkan Mustafa Cengiz'in bazı futbolcularla yapılan yeni sözleşme görüşmelerini sezon sonuna kadar dondurma kararı aldığı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar bir süredir Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Akbaba ile görüşüyordu. Sezon sonunda bu futbolcularla ilgili kesin karar verilecek.



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