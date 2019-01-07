Galatasaray'dan sonra Szalai'ye Stuttgart da talip

'ın da gündemine geleniçin golcü arayışlarını sürdüren'ın devrede olduğu ortaya çıktı.Forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'ın geniş listesinde yer alan Szalai'yi Stuttgart kiralamak istiyor. Macar basınında yer alan haberde, golcü oyuncu için Stuttgart'ın Hoffenheim'a sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.Macar yıldızın Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Alman ekibi henüz golcü oyuncu ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı.Adam Szalai bu sezon Hoffenheim formasıyla Bundesliga'da 15 maçta 4 gole imza attı.