Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'den Kalu'ya teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin sürpriz bir hedefe yöneldiği kaydedildi.



Sarı-lacivertlilerin, daha önce Galatasaray ile de adı anılan Bordeaux'un kanat oyuncusu Samuel Kalu için kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi.



Bordeaux'un bonservis beklediği 22 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ve gelecek tekliflere göre kiralık olarak da ayrılabileceği bilgisi de paylaşıldı.



2019'de Gent'ten 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Bordeaux'ta 54 maça çıktı ve 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



