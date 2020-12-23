Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe maçına da Cüneyt Çakır

Cüneyt Çakır, bu hafta sonu da Gençlerbirliği - Kayserispor maçını yönetecek. pic.twitter.com/xqmGBheGsR



— Sporx (@sporx) December 23, 2020

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak karşılaşma öncesinde VAR hakemi belli oldu.Dün Galatasaray - Göztepe maçının VAR Hakemi olan Cüneyt Çakır, bugün de Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR hakemi oldu.Cüneyt Çakır ayrıca Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 yenildiği maçın orta hakemi olarak görev yapmıştı.Bu arada Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki maçın orta hakemi olarak Bahattin Şimşek görev yapacak.