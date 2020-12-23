Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe maçına da Cüneyt Çakır

Galatasaray - Göztepe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçına da atandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe maçına da Cüneyt Çakır
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23 Aralık 2020 12:40
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak karşılaşma öncesinde VAR hakemi belli oldu.

Dün Galatasaray - Göztepe maçının VAR Hakemi olan Cüneyt Çakır, bugün de Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR hakemi oldu.

Cüneyt Çakır ayrıca Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-1 yenildiği maçın orta hakemi olarak görev yapmıştı.

Bu arada Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki maçın orta hakemi olarak Bahattin Şimşek görev yapacak.



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