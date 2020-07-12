Galatasaray'dan sınır için 5 çözüm!

Bu sezon beklentilerden uzak kalan Galatasaray, ligi ilk 3'te bitirmeye çalışacak. Sarı-kırmızılılar gözünü gelecek sezona çevirirken, yeni yabancı kuralına göre hareket edilecek. Aslan, bu nedenle 5 sürpriz transfere imza atacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Galatasaray'dan sınır için 5 çözüm!
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12 Temmuz 2020 11:33
Kulüpler TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralına göre; gelecek sezon ilk 11'de 3 Türk futbolcuyu oynatmak zorunda olacak.

Son yıllarda kadrosunu büyük çoğunlukla yabancı isimlerden kuran Galatasaray, bu nedenle Türk futbolculara yöneldi. Sarı-kırmızılılar; Sivas ile kontratı 3 maç sonra bitecek Emre Kılınç ve Rize'den ayrılan Oğulcan Çağlayan ile ön protokol imzalamıştı. Cimbom, dönmek için can atan ve sıkı şekilde çalışan Arda Turan ile de imzalayacak.

Cimbom'un eski oyuncusu Semih Kaya'nın Sparta Prag ile sözleşmesi sona erdi. Bonservisini alan 29 yaşındaki stoperin de Florya'ya dönmesi bekleniyor.

Beşiktaş ile son maçlarına çıkan Caner Erkin de tam 11 yıl sonra Galatasaray'a gelmeye hazırlanıyor. 2009'da 1 sezonluğuna kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki sol bekin 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray, böylece 5 yerliyle kadrosunu güçlendirecek.



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