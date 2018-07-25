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Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e "Altın" sözleşme

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon attığı gollerle teknik direktör Fatih Terim'in ve sarı-kırmızılıların gözdesi olan Sinan Gümüş için yeni kontrat yolda.

Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 'Altın' sözleşme
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25 Temmuz 2018 11:32
Sinan Gümüş ile Galatasaray arasında görüşmeler başlıyor.

Sarı-Kırmızılı yönetim, eski kurdan yıllık 650 bin Euro garanti paraya oynayan 24 yaşındaki forvetle, sezon içinde yeni mukavele imzalamak istiyor.

Kontratı sezon sonunda bitecek olan ve çok sayıda talibi bulunan genç oyuncu, transfer döneminin sona ermesiyle ortaya çıkacak maaş tablosuna göre bir teklif alacak.

Şimdilik düşünülen rakam 1.5-2 milyon Euro arasında. Sinan da imzaya hazır olduğunu yönetime bildirdi.

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