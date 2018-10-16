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Galatasaray'dan Shinji Okazaki harekatı!

Galatasaray, Leicester City'de forma şansı bulamayan Shinji Okazaki için girişimlerini hızlandırdı. Ada basınında, Japon forvetin Galatasaray'a 1.75 milyon pounda mal olacağı belirtildi.

Kaynak: Akşam
Galatasaray'dan Shinji Okazaki harekatı!
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16 Ekim 2018 04:20
Galatasaray transfer çalışmaları kapsamında devre arasında golcü takviyesi yapmak istiyor.

Sarı -Kırmızılılar için gündeme gelen son isim Leicester City forması giyen Shinji Okazaki oldu. 32 yaşındaki forvet için Sarı-Kırmızılı takımın devrede olduğu öne sürüldü.

Ada basınından gelen haberlere göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek Okazaki'ye yeni bir anlaşma teklif edilmediği için G.Saray'a 1.75 milyon pounda mal olacağı belirtildi. Bu transfer için Nagatomo'nun aracılık ettiği de aktarıldı.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Başarılı golcünün de Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. 32 yaşındaki Japon futbolcu Shimizu, Stuttgart, Mainz ve Leicester City formaları giydi. Bu sezon Premier Lig'de 4 maça çıkan futbolcu bu sezon gol atamadı. Japon futbolcunun Leicester ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Japon Milli Takımı'nda da forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, Leicester City ile 118 maça çıkarken 19 gol ve 7 asistlik bir performans ortaya koydu.

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