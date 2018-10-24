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Galatasaray'dan Schalke'ye özel video ve final sürprizi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke maçı öncesi sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'dan Schalke'ye özel video ve final sürprizi
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24 Ekim 2018 00:31
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile karşılaşacak Galatasaray, bu kritik mücadele öncesi sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Galatasaray'ın sosyal medyada paylaştığı bu videonun sonunda #CimBomFinalYakışırSana etiketi kullanarak, zaman zaman Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'in de dile getirdiği hedef bir kez daha belirtildi.

Videoda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in basın toplantısındaki sözlerine de yer verildi.

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