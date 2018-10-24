Galatasaray'dan Schalke'ye özel video ve final sürprizi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile karşılaşacak, bu kritik mücadele öncesi sosyal medya hesabından bir video yayınladı.'ın sosyal medyada paylaştığı bu videonun sonundaetiketi kullanarak, zaman zaman Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'in de dile getirdiği hedef bir kez daha belirtildi.Videoda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in basın toplantısındaki sözlerine de yer verildi.