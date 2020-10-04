Galatasaray'dan Şanlıurfaspor'a iki yolcu

Galatasaray, genç futbolcuları Süleyman Luş ve Erkan Süer'i 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a kiralıyorTransferleri kısa sürede açıklanması beklenen Erkan Süer ve Süleyman Luş, Balıklıgöl'den fotoğraf paylaştı.İki oyuncunun da bu sezon forma bulması bekleniyordu ancak deneyim kazanmaları için böyle bir karar alındığı ifade edildi.