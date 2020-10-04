Galatasaray'dan Şanlıurfaspor'a iki yolcu

Galatasaray'ın iki genç ismi Şanlıurfaspor'a kiralanıyor. Anlaşma kısa süre içinde açıklanacak.

Galatasaray'dan Şanlıurfaspor'a iki yolcu
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04 Ekim 2020 12:08
Galatasaray, genç futbolcuları Süleyman Luş ve Erkan Süer'i 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a kiralıyor

Transferleri kısa sürede açıklanması beklenen Erkan Süer ve Süleyman Luş, Balıklıgöl'den fotoğraf paylaştı.

İki oyuncunun da bu sezon forma bulması bekleniyordu ancak deneyim kazanmaları için böyle bir karar alındığı ifade edildi.





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