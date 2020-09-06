Galatasaray'dan pota altına transfer!

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol takımı, pota altı oyuncusu Johnathan Williams'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray'dan pota altına transfer!
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06 Eylül 2020 17:12
Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, ABD'li Johnathan Williams'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza 'hoş geldin' der, formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz." denildi.

4 ve 5 numaralı pozisyonlarda oynayan 2.06 metre boyundaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



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