Galatasaray'dan Polonyalı Jakub atağı

Gençliği, dinamizmi ve düşük maliyetiyle dikkat çeken 21 yaşındaki Jakub Moder'i takibe alan sarı-kırmızılılar, Lech Poznan'a teklif yaptı

Haber; Sabah
Galatasaray'dan Polonyalı Jakub atağı
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10 Ağustos 2020 10:08
Galatasaray, orta sahasında yeni sezonda köklü değişikliğe hazırlanıyor. Selçuk İnan futbolu bıraktı, Seri ve Lemina'nın kiralık sözleşmeleri sona erdi, Belhanda kadroda düşünülmüyor. Stoperde başarıyla tutan Marcao gibi orta sahaya da scout transferi planlayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Polonya'da buldu. Lech Poznan'da 26 karşılaşmada 5 gol-5 asiste imza atan Jakub Moder için girişimler başladı.

ASLAN'IN TEKLİFİ 2 MİLYON EURO

21 yaşındaki oyuncu, 6- 8-10 numara pozisyonlarında görev yapıyor ve iki ayağını da kullanıyor. Gençliği, dinamizmi ve düşük maliyetiyle Terim'in iki yönlü orta saha kriterine uyan Moder'in transferini G.Saray, 2 milyon Euro'ya bitirmeye çalışıyor.

Polonya U-21 Milli Takımı'nda da görev yapan orta saha oyuncusu ülkesinde geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.

Polonya basınında da Galatasaray'ın Lech Poznan'ın sol açığı Kamil Jozwiak için 2 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia edilmişti.

Fotoğraf: lechpoznan1922 (IG)




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