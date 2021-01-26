Galatasaray'dan peşin fiyatına 3 taksit: Mostafa Mohamed!

1 MİLYON DOLAR PEŞİN

DIAGNE'NİN GİDİŞİNE VETO

4 MAÇTA 2 GOL

Galatasaray'da Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıkladığı listede bulunan Mısırlı forvet Mostafa Mohamed konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.Daha önce sarı-kırmızılılara olumsuz yanıt veren Zamalek kulübünün yetkilileri, 23 yaşındaki forvetin sezon sonuna kadar kiralanması ve zorunlu satın alma opsiyonuyla ilgili öneriye olumlu dönen Mısır ekibi ile pazarlıklar yeniden başladı.Kulüp, yaşadığı finansal sorunlardan dolayı Galatasaray'dan 1+4 milyon doları peşin isterken, Galatasaray ise bunu ancak 3 taksitle ödeyebileceğini iletti.Galatasaray'ın ilk planda transferin gerçekleşmesi durumunda 15 gün içinde 1 milyon doları peşin vermeyi kabul ettiği, kalan 4 milyon doları ise 2 taksitle yatırılmasını önerdiği bildirildi. Gelişmelerin olumlu yönde ilerlediği dile getirildi.Teknik direktör Fatih Terim'in, Mohamed transferi gerçekleşmeden Diagne'nin gidişine izin vermediği de kaydedildi.Halil Dervişoğlu ile birlikte ikinci bir golcüyü de yanında görmek isteyen Fatih Hoca'nın, bu nedenle Senegalli golcünün şimdilik ayrılmasını istemediği ifade edildi.23 yaşında ve 1.85 boyunda olan Mostafa Mohamed bu sezon Zamalek formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol attı.