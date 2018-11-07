Galatasaray'dan paylaşım; 'Yolu doğru olanın...'

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler ve Fatih Terim değerlendirme toplantısında bulundu.
Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından bu toplantı, "Yolu doğru olanın yükü ağır olur" şeklinde paylaşımla duyuruldu.
Paylaşımda ayrıca, "Başkanımız Mustafa CENGİZ, Başkan Yrd. Yusuf GÜNAY, Başkan Yrd. Kaan KANÇAL, Genel Sekreter İlber AYDEMİR ve Teknik Direktörümüz Fatih TERİM ile değerlendirmede bulundu." ifadelerini yer aldı.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı;
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Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından bu toplantı, "Yolu doğru olanın yükü ağır olur" şeklinde paylaşımla duyuruldu.
Paylaşımda ayrıca, "Başkanımız Mustafa CENGİZ, Başkan Yrd. Yusuf GÜNAY, Başkan Yrd. Kaan KANÇAL, Genel Sekreter İlber AYDEMİR ve Teknik Direktörümüz Fatih TERİM ile değerlendirmede bulundu." ifadelerini yer aldı.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı;
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın