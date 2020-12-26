Galatasaray'dan Özkan Sümer'in mezarına ziyaret

Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenör Levent Şahin, Sümer'in Maçka ilçesindeki kabrini ziyarette bulundu

Haber; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan Özkan Sümer'in mezarına ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2020 16:14
Süper Lig'in 15. haftasında bugün Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenör Levent Şahin, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.

Dün sarı-kırmızılı kafile ile kente gelen Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve Levent Şahin, 22 Aralık'ta hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarına ziyaret gerçekleştirdi.

Albayrak, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşarak, "Değerli futbol insanı Özkan Sümer'in kabrini Fatih hocam ve Levent hocam ile ziyaret ettik. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Özkan Sümer, 1982-1983 sezonunda Galatasaray'da teknik direktörlük görevi yapmıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için