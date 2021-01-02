Galatasaray'dan özel mesaj: "Get well soon Omar"

Galatasaray, Antalyaspor maçı öncesi ısınmasına özel bir tişört ile çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan özel mesaj: 'Get well soon Omar'
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02 Ocak 2021 18:21
Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, karşılaşma öncesi ısımaya özel bir tişörtle çıktı.

Sarı - kırmızılı futbolcular, yılbaşı gecesinde elinde havai fişek patlaması sonucu hastaneye kaldırılan ve tedaviye alınan Omar Elabdellaoui için üzerinde "Get well soon Omar" (Geçmiş olsun Omar) yazan bir tişörtle ısınmaya çıktılar.



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