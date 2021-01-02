Galatasaray'dan özel mesaj: 'Get well soon Omar'

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, karşılaşma öncesi ısımaya özel bir tişörtle çıktı.
Sarı - kırmızılı futbolcular, yılbaşı gecesinde elinde havai fişek patlaması sonucu hastaneye kaldırılan ve tedaviye alınan Omar Elabdellaoui için üzerinde "Get well soon Omar" (Geçmiş olsun Omar) yazan bir tişörtle ısınmaya çıktılar.
Sarı - kırmızılı futbolcular, yılbaşı gecesinde elinde havai fişek patlaması sonucu hastaneye kaldırılan ve tedaviye alınan Omar Elabdellaoui için üzerinde "Get well soon Omar" (Geçmiş olsun Omar) yazan bir tişörtle ısınmaya çıktılar.