Galatasaray'dan özel mesaj: 'Get well soon Omar'

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, karşılaşma öncesi ısımaya özel bir tişörtle çıktı.



Sarı - kırmızılı futbolcular, yılbaşı gecesinde elinde havai fişek patlaması sonucu hastaneye kaldırılan ve tedaviye alınan Omar Elabdellaoui için üzerinde "Get well soon Omar" (Geçmiş olsun Omar) yazan bir tişörtle ısınmaya çıktılar.



