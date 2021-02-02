Galatasaray'dan Ozan Kabak'a tebrik

Galatasaray Kulübü, Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak için bir tebrik mesajı paylaştı.

Haber; AA
Abone Ol
Galatasaray'dan Ozan Kabak'a tebrik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2021 14:02
Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen eski futbolcusu Ozan Kabak'ı, Liverpool'a transferinden dolayı tebrik etti.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, Liverpool'un transferi açıklayan tweetinin alıntılanarak paylaşıldığı mesajda, "Galatasaray Futbol Akademisi'nde başlayan yolculuk Liverpool'da devam ediyor. Başarılar seninle olsun Ozan Kabak. Bu gurur hepimizin." ifadeleri kullanıldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için