  •  
    Beşiktaş'ta iki FLAŞ imza için geri sayım başladı!..
  •  
    İşte Avrupa'da yapılan son dakika transferleri
  •  
    Galatasaray'dan yeni transfere veto: "Asla"
  •  
    UEFA resmen açıkladı; "Bu sezon mutlaka..."
  •  
    G.Saray'ın gözdesi için Fenerbahçe'den teklif!

Galatasaray'dan Osmanlıspor'a transfer

Osmanlıspor, Galatasaray altyapısından yetişen Mertan Caner Öztürk'ü transfer etti.

Kaynak: AA
Galatasaray'dan Osmanlıspor'a transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2018 13:26
Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor, 25 yaşındaki forvet Mertan Caner Öztürk'ü kadrosuna kattı.

Başkent temsilcisi, geçen sezon Elazığspor'da forma giyen Mertan Caner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray altyapısından yetişen Mertan Caner, Elazığspor ile geçen sezon lig ve kupada çıktığı toplam 31 maçta 7 gol attı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için