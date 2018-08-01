Galatasaray'dan Osmanlıspor'a transfer

Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor, 25 yaşındaki forvet Mertan Caner Öztürk'ü kadrosuna kattı.
Başkent temsilcisi, geçen sezon Elazığspor'da forma giyen Mertan Caner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray altyapısından yetişen Mertan Caner, Elazığspor ile geçen sezon lig ve kupada çıktığı toplam 31 maçta 7 gol attı.
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Başkent temsilcisi, geçen sezon Elazığspor'da forma giyen Mertan Caner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray altyapısından yetişen Mertan Caner, Elazığspor ile geçen sezon lig ve kupada çıktığı toplam 31 maçta 7 gol attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın