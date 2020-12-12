Galatasaray'dan orta sahaya çifte takviye!

Sıkışık fikstürde Taylan Antalyalı'yı alternatifsiz bırakmak istemeyen Galatasaray, orta sahaya yapılacak takviye için Salih Uçan'ın ardından bir isim daha belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan orta sahaya çifte takviye!
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12 Aralık 2020 14:05
Sezonun ikinci yarısında ligde haftada iki maç maratonuna girecek olan ve yoğun tempoda Taylan Antalyalı'yı alternatifsiz bırakmak istemeyen Cimbom, Salih Uçan'ın yanı sıra Aytaç Kara'yı da transfer listesine dahil etti.

Kasımpaşa'da yönetimle problemler yaşayan Aytaç'ın devre arasında durumu takip edilecek. Uygun maliyetli olması halinde kadroya katılacak.

Galatasaray'ın Ocak ayında tecrübeli futbolcu için nabız yoklayacağı öğrenildi. Yedek kulübesine düşünülen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 10 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.





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