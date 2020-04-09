Galatasaray'dan örnek koronavirüs kararı

Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede anlamlı bir karar aldı.Sarı-kırmızılı kulüp, İstanbul'da yapımı tamamlanan otelini, hastane olarak kullanması için Sağlık Bakanlığının hizmetine bedelsiz sunmaya hazır olduğunu duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun, Mecidiyeköy'de bulunan oteli, ihtiyaç duyulması halinde Sağlık Bakanlığının hizmetine bedelsiz şekilde sunma kararı aldığı belirtildi.Bodrum katlarıyla beraber yaklaşık 17 bin metrekarelik alana sahip otelin, cephe giydirmesinin de yapıldığı aktarıldı. İçerisinde henüz bir yatırım yapılmayan 13 katlı otelin, 182 odalı bir hastane olarak tamamlanmaya uygun olduğu kaydedildi., "Ülkemizin Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığı zor günlerde, kulübümüzün mülkiyetinde olan ve otel olarak planlanan Mecidiyeköy'deki 182 oda kapasiteli binayı, ihtiyaç halinde hastane olarak kullanılması için Sağlık Bakanlığı'nın emrine tahsis etmeye hazır olduğumuzu bildiririz. Kulübümüz, devletimizin ve milletimizin ihtiyaçları için tüm imkânlarını seferber etmeye hazırdır" ifadeleri kullanıldı.Galatasaray'ın bir önceki başkanı Dursun Özbek döneminde Mecidiyeköy'deki araziye otel yapılması için genel kuruldan yetki alınmıştı. 2014 yılının son aylarından sonra alınan izin sonrasında yapımına başlanan otel için Dursun Özbek, yıllık en az 5 milyon dolar gelir kazanılacağını söylemişti. Ancak yapımı bitmesine rağmen otel boşta kalırken, Mustafa Cengiz ve yönetimi içi kaba inşaat halindeki oteli devletin hizmetine verip hastane olarak faydalı olabileceğine inanıyor.