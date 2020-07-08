Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması; "Borcumuz yok"

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun borç nedeniyle geri döndüğü iddialarına cevap verdi

Haber; Sporx.com
Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması; 'Borcumuz yok'
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08 Temmuz 2020 14:35
Galatasaray, Henry Onyekuru'nun borç nedeniyle geri döndüğü iddialarını yalanladı ve Monaco'nun geri çağırdığını duyurdu

İşte yapılan açıklama;

"Bugün Milliyet Gazetesi'nde, "Monaco'ya para ödenmemiş" başlığıyla Henry Onyekuru'nun kulübüne ödenmesi gereken kiralanma bedeli ödenmediği gerekçesiyle geri çağırıldığı iddia edilen haber tamamen gerçek dışıdır.

Eski futbolcumuz Henry Onyekuru ile ilgili 2 Temmuz Perşembe günü yaptığımız resmi açıklamada da belirttiğimiz gibi "oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır".

AS Monaco FC, 1 aylık sözleşme uzatma teklifimizi başından bu yana ısrarla kabul etmemiş ve oyuncu bonservisini elinde bulunduran kulübüne geri dönmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"



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