Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması; 'Borcumuz yok'

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun borç nedeniyle geri döndüğü iddialarını yalanladı ve Monaco'nun geri çağırdığını duyurdu
İşte yapılan açıklama;
"Bugün Milliyet Gazetesi'nde, "Monaco'ya para ödenmemiş" başlığıyla Henry Onyekuru'nun kulübüne ödenmesi gereken kiralanma bedeli ödenmediği gerekçesiyle geri çağırıldığı iddia edilen haber tamamen gerçek dışıdır.
Eski futbolcumuz Henry Onyekuru ile ilgili 2 Temmuz Perşembe günü yaptığımız resmi açıklamada da belirttiğimiz gibi "oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır".
AS Monaco FC, 1 aylık sözleşme uzatma teklifimizi başından bu yana ısrarla kabul etmemiş ve oyuncu bonservisini elinde bulunduran kulübüne geri dönmüştür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü"
İşte yapılan açıklama;
"Bugün Milliyet Gazetesi'nde, "Monaco'ya para ödenmemiş" başlığıyla Henry Onyekuru'nun kulübüne ödenmesi gereken kiralanma bedeli ödenmediği gerekçesiyle geri çağırıldığı iddia edilen haber tamamen gerçek dışıdır.
Eski futbolcumuz Henry Onyekuru ile ilgili 2 Temmuz Perşembe günü yaptığımız resmi açıklamada da belirttiğimiz gibi "oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır".
AS Monaco FC, 1 aylık sözleşme uzatma teklifimizi başından bu yana ısrarla kabul etmemiş ve oyuncu bonservisini elinde bulunduran kulübüne geri dönmüştür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü"