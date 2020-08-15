Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui için KAP açıklaması

Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferleri bir bir bitiriyor. Sarı-kırmızılı takım Omar transferini KAP'a bildirdi.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui için KAP açıklaması
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15 Ağustos 2020 15:00
Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Sarı kırmızılılar Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Norveçli savunmacı Omar Elabdellaoui'yi transfer ettiğini duyuracak. Olympiakos ile 6 Ağustos'ta son maçına çıkan Norveçli sağ bek Omar, Fatih Terim'in özel izin almıştı. Omar'ın pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A GELDİ

Omar Elabdellaoui, İstanbul'a geldi. Özel uçaktan fotoğraf paylaştı.





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