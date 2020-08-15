Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
KAP AÇIKLAMASI GELDİ
Sarı kırmızılılar Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Norveçli savunmacı Omar Elabdellaoui'yi transfer ettiğini duyuracak. Olympiakos ile 6 Ağustos'ta son maçına çıkan Norveçli sağ bek Omar, Fatih Terim'in özel izin almıştı. Omar'ın pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
İSTANBUL'A GELDİ
Omar Elabdellaoui, İstanbul'a geldi. Özel uçaktan fotoğraf paylaştı.
KAP AÇIKLAMASI GELDİ
Sarı kırmızılılar Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Norveçli savunmacı Omar Elabdellaoui'yi transfer ettiğini duyuracak. Olympiakos ile 6 Ağustos'ta son maçına çıkan Norveçli sağ bek Omar, Fatih Terim'in özel izin almıştı. Omar'ın pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
İSTANBUL'A GELDİ
Omar Elabdellaoui, İstanbul'a geldi. Özel uçaktan fotoğraf paylaştı.