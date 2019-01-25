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Galatasaray'dan Nikola Kalinic harekatı!

Galatasaray'ın Hırvat golcü Nikola Kalinic için Atletico Madrid ile temasa geçtiği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'dan Nikola Kalinic harekatı!
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25 Ocak 2019 01:44
Galatasaray, Atletico Madrid'in 31 yaşındaki golcüsü Nikola Kalinic için harekete geçti.

Alan, Pato ve Tetteh transferleri için beklemeye geçen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.

İLK GÖRÜŞME OLUMSUZ

360 TV'nin haberine göre; Galatasaray, Kalinic için Atletico Madrid'e teklifte bulundu. İlk görüşme olumsuz geçmesine karşın temasların devam ettiği belirtildi.

Sezon başında Milan'dan Atletico Madrid'e transfer olan Nikola Kalinic, bu sezon 18 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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