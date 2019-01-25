Galatasaray'dan Nikola Kalinic harekatı!

Galatasaray, Atletico Madrid'in 31 yaşındaki golcüsü Nikola Kalinic için harekete geçti.
Alan, Pato ve Tetteh transferleri için beklemeye geçen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.
İLK GÖRÜŞME OLUMSUZ
360 TV'nin haberine göre; Galatasaray, Kalinic için Atletico Madrid'e teklifte bulundu. İlk görüşme olumsuz geçmesine karşın temasların devam ettiği belirtildi.
Sezon başında Milan'dan Atletico Madrid'e transfer olan Nikola Kalinic, bu sezon 18 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.
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Alan, Pato ve Tetteh transferleri için beklemeye geçen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.
İLK GÖRÜŞME OLUMSUZ
360 TV'nin haberine göre; Galatasaray, Kalinic için Atletico Madrid'e teklifte bulundu. İlk görüşme olumsuz geçmesine karşın temasların devam ettiği belirtildi.
Sezon başında Milan'dan Atletico Madrid'e transfer olan Nikola Kalinic, bu sezon 18 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın