Galatasaray'dan Nikola Kalinic harekatı!

31 yaşındaki golcüsüiçin harekete geçti.Alan, Pato ve Tetteh transferleri için beklemeye geçen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi.360 TV'nin haberine göre; Galatasaray, Kalinic için Atletico Madrid'e teklifte bulundu. İlk görüşme olumsuz geçmesine karşın temasların devam ettiği belirtildi.Sezon başında Milan'dan Atletico Madrid'e transfer olan Nikola Kalinic, bu sezon 18 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.