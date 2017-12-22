Galatasaray'dan 'Nerede kalmıştık...' tişörtü ve atkısı!

'in'ın başına geçtiğini açıkladığıtweeti, kısa süre içinde etkileşim rekorları kırdı. Bazı Galatasaray taraftarları, bu tweeti tablo yaparken Galatasaray resmi ürünlerini satan GS Store, bu tweeti tişört olarak bastı.Tweeti tablolaştıran ve tişört halinde satışa sunan GS Store, tişörtün yanı sıra yine üzerinde 'Nerede kalmıştık...' yazılı bir atkı da satışa çıkarttı.Bu arada Fatih Terim'in imza töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, atkıyı Fatih Terim'e hediye etti.