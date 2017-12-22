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Galatasaray'dan 'Nerede kalmıştık...' tişörtü ve atkısı!

GS Store, Fatih Terim'in rekor kıran 'Nerede kalmıştık...' tweetini tişört ve atkı olarak bastı ve satışa sundu.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'dan 'Nerede kalmıştık...' tişörtü ve atkısı!
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22 Aralık 2017 17:24
Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçtiğini açıkladığı 'Nerede kalmıştık...' tweeti, kısa süre içinde etkileşim rekorları kırdı. Bazı Galatasaray taraftarları, bu tweeti tablo yaparken Galatasaray resmi ürünlerini satan GS Store, bu tweeti tişört olarak bastı.

Tweeti tablolaştıran ve tişört halinde satışa sunan GS Store, tişörtün yanı sıra yine üzerinde 'Nerede kalmıştık...' yazılı bir atkı da satışa çıkarttı.

Bu arada Fatih Terim'in imza töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, atkıyı Fatih Terim'e hediye etti.



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