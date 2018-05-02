Galatasaray'dan Ndiaye ve Denayer için yeni formül

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Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonki kadronun planlamasını şimdiden yapmaya başladı. Transferde elini çabuk tutmak isteyen Sarı- Kırmızılılar, iki isme yöneldi.Bunlardan biri, devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Stoke City'ye 16 milyon Euro'ya satılan Badou Ndiaye, diğeri ise şu an Manchester City'den kiralık olarak takımda forma giyen Jason Denayer. Ekonomik sebeplerden dolayı sezon ortasında Stoke'a satılmak zorunda kalınan Ndiaye, İngiltere'de aradığı ortamı bulamadı. Bitime 3 hafta kala 20 takımlı ligde 30 puanla 19. sırada yer alan Stoke'un küme düşmesi halinde Senegalli oyuncu, sözleşmesindeki özel madde gereği belli bir miktarı ödemesi halinde serbest kalacak.Aslan'ın da, şimdiden Ndiaye ile temasa geçip, onu yeniden kadroya katmanın yollarını arayacağı konuşuluyor. Diğer tarafta ikinci kez City'den kiralanan Belçikalı stoper Denayer'ın da, Premier Lig şampiyonunun onu bonservisiyle satmayacağı için gelecek sezon da kiralık olarak alınması için harekete geçildiği belirtildi. Denayer'ın, her açıdan çok mutlu olduğu Galatasaray'da kariyerine devam etmek istediğini yönetime ilettiği ifade edildi.