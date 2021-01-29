Galatasaray'dan Ndayishimiye için 1 milyon euro + futbolcu

Galatasaray'dan Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye için teklifini yaptı

Haber; Sabah
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Galatasaray'dan Ndayishimiye için 1 milyon euro + futbolcu
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29 Ocak 2021 09:10
Galatasaray bu sezon performansı ile göze batan isimlerden Yeni Malatyasporlu Youssouf Ndayishimiye için resmi teklifini yaptı.

22 yaşındaki Burundili orta saha için 1 milyon Euro bonservis bedeli ve bir de takasta oyuncu öneren sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'un yanıtını beklemeye koyuldu.

Geçen sezon Türkiye'ye 45 bin Euro bonservis bedeli karşılığında adım atan Youssouf toplam 28 maçta 3 gol atıp 4 kez de asist yaptı.



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