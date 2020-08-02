Galatasaray'dan Ndao yoklaması!

Teknik direktör Fatih Terim ile yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, gözünü Karagümrük'ün orta saha oyuncusuna dikti.

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Galatasaray'dan Ndao yoklaması!
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02 Ağustos 2020 12:22
Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını başlattı.

Sarı - kırmızılılar, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün orta sahadaki yıldızlarından Alassane Ndao için girişimde bulundu.

23 yaşındaki Senegalli oyuncuyu Teknik Direktör Fatih Terim'in çok beğendiği bildirildi. Aslan, genç yıldız için transfer şartlarını öğrenecek.

Bu sezon Karagümrük ile 19 resmi maça çıkan Senegalli futbolcu, 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.




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