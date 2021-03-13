Galatasaray'dan Muslera'ya sözleşme yanıtı!

ABD'den Los Angeles FC takımının talip olduğu Fernando Muslera, Galatasaray'ın teklifini bekliyor. Yönetim "Önce şampiyonluk, sonra sözleşme" yanıtıyla sezon sonunu işaret etti."

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Muslera'ya sözleşme yanıtı!
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13 Mart 2021 12:57
Fernando Muslera
Fernando Muslera
Galatasaray
Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerin başında eldiven Fernando Muslera geliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in takımda kalmasını istediği Muslera'ya ABD'den Los Angeles FC talip oldu.

MLS Ligi'nde yeni sezonun Nisan'da başlayacak olması nedeniyle LA ekibi, Uruguaylı eldivenden cevap bekliyor. Muslera da sarı-kırmızılı yönetimin yeni sezon için nasıl bir sözleşme önereceğini öğrenmek istedi.

Yönetim, Nando'ya "Önce şampiyonluk sonra sözleşme" yanıtı verip Mayıs sonunu işaret etti.

İç transfer konusunda görüşmelerin merkezinde yer alan yönetici Abdurrahim Albayrak da "Lig şampiyonluğuna odaklandık" dedi.

Albayrak, "Futbolcuların sözleşmelerindeki maaşlarda indirim veya uzatma konusu gibi muhabbetler sezon sonunda. Biz, hocamızla birlikte lig şampiyonluğuna konsantre olduk" diye konuştu.





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