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Galatasaray'dan Merih Demiral atağı

Galatasaray yönetimi Ozan Kabak'ın transferinin ardından savunmaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Merih için harekete geçildi.

Kaynak: Güneş
Galatasaray'dan Merih Demiral atağı
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17 Ocak 2019 12:36
Transferde dengesiz bir yol izleyen Galatasaray yönetimi, savunmayı güçlendirmek için çalışmalarına başladı…

Serdar Aziz'le iplerin kopmasının ardından Marcao'yu transfer eden Sarı-Kırmızılılar, Ozan Kabak'ın da Stuttgart'a satılması sonrasında defansa bir oyuncu daha almak için harekete geçti. Cim Bom'un bu bölgeye düşündüğü isim ise Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Merih Demiral…

3.5 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

2016 yılında Fenerbahçe alt yapısında Alcanense'ye oradan da Sporting Lizbon'un B takımına transfer olan Merih Demiral, bu sezon başında Alanyaspor'a kiralandı.

Akdeniz ekibinde 16 maça çıkan 20 yaşındaki stoper, gösterdiği performansla da herkesi kendine hayran bıraktı. Piyasa değeri 1.5 milyon euro olan Merih için Sarı-Kırmızılı yöneticilerin Sporting ile hafta sonu bir araya geleceği ve 3.5 milyon euro teklif edeceği öğrenildi.

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