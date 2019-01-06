KATAR'DAN GELEN TEKLİFİ REDDETTİLER

Sezonun ilk yarısında santrafor sıkıntısı çeken Galatasaray, yıldız bir golcüyü kadrosuna dahil ederek ikinci yarıda problem yaşamak istemiyor. Forvet arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı.Galatasaray, Kasımpaşa'nın gol makinesi Mbaye Diagne için servet önerdi. Cimbom, teknik direktör Fatih Terim'in de kadrosunda görmeyi çok istediği Senegalli oyuncu için Rodrigues'ten gelecek 8 milyon Euro ve 5 milyon Euro da bonus olmak üzere 13 milyonluk Euroluk (78 milyon TL) bir teklif hazırladı.Kasımpaşa, Diagne'nin şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi primi, atacağı gol sayısı ve forma giyeceği maç sayısına göre bonus kazanacak.Bir Katar kulübü golcü oyuncu için 12 milyon Euro teklif etmiş, Kasımpaşa teklifi olumsuz karşılamıştı.Mavi-Beyazlı kulübün Mbaye Diagne için istediği bonservis bedeli 20 milyon Euro olarak bilinirken, yönetimin Galatasaray'ın 13 milyon Euro'yu bulan teklifine nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu.Diagne, bu sezon ligin ilk yarısındaki 17 lig maçında da forma şansı bulurken, 20 kez ağları sarstı ve 2 de asist yaptı.Yıldız oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında bitiyor.