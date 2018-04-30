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Galatasaray'dan Mariano ve Linnes'in durumlarıyla ilgili açıklama

Galatasaray, sakatlık geçiren Mariano ve Martin Linnes'in durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'dan Mariano ve Linnes'in durumlarıyla ilgili açıklama
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30 Nisan 2018 17:40
Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettikleri derbide sakatlık geçiren Mariano ve Martin Linnes'in durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Mariano'nun sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edildiği, aşil tendonu komşuluğunda derin yara oluşan Martin Linnes'in ise ilk müdahalesinin yapıldığı ve dikiş atıldığı kaydedildi.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI...

Futbol takımımızın dün akşam Beşiktaş ile oynadığı maçta yaşadığı sağlık probleminin ardından oyuna devam edemeyen oyuncumuz Mariano Ferreira Filho'nun bugün yapılan tetkikleri sonrasında sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edilmiştir.

Aynı maçta ayağına aldığı darbenin ardından aşil tendonu komşuluğunda derin yara oluşan ve ilk müdahalesi sağlık heyetimiz tarafından soyunma odasında gerçekleştirilen Martin Linnes'in ise dikişleri atılmıştır.

Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır.

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