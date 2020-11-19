Galatasaray'dan Mali Genel Kurul açıklaması

Galatasaray'da gerçekleşmesi beklenen başkanlık seçimi öncesi bir karar daha KAP'a bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Mali Genel Kurul açıklaması
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19 Kasım 2020 18:49
Galatasaray Kulübü, Mali Genel Kurul yapılacağını KAP'a bildirdi.

Kulüp Mali Genel Kurul'un 14 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

 



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