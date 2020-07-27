Galatasaray'dan Maicon transferinde reste rest!

Al-Nassr'ın transferine 3 milyon Euro ödemeye hazır olduğu Brezilyalı savunmacı, maaşının düşmemesi için FFP ve yeni yabancı kuralını kullanarak bonservisini almaya çalıştı ancak G.Saray blöfe kanmadı

Haber; Sabah
Galatasaray'dan Maicon transferinde reste rest!
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27 Temmuz 2020 10:00
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile kiralık sözleşmesi biten Maicon, G.Saray'a döndü. 14 Temmuz'da 'Maicon Aslan'ı köşeye sıkıştırdı' haberiyle sambacının, FFP ve yeni yabancı kuralını kullanarak bonservisini almak istediğini duyurulmuştu. Yaşananların ikinci perdesi de belli oldu.

İşte Maicon-G. Saray-Al-Nassr üçgenindeki gelişmeler… G.Saray ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Maicon için Al-Nassr yetkilileri, sarı-kırmızılılar ile bonservis konusunda 3 milyon Euro'ya anlaşma sağladı. Ancak Suudi ekibinin, 3.5 milyon Euro kazanan Maicon'un ücretinde pandemi dolayısıyla yüzde 10 kesinti yapacağını söylemesi Brezilyalı stoperi çok kızdırdı.

GEL G.SARAY'DA SÖZLEŞMENİ TAMAMLA

Yabancı kontenjanı dolu olduğu için bonservisini kolay alacağını düşünen Maicon'un, "G.Saray'a vereceğiniz parayı imza parası olarak istiyorum. Ancak maaşıma dokunmayın" dediği öğrenildi.

G.Saray'da 2.2 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncunun "Beni bırakın" talebine sarı-kırmızılılar ise "Bedava bırakmayız. Bonservis ödenmesini istemiyorsan gel sözleşmeni tamamla" resti çekti.



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