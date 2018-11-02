Galatasaray'dan maç sonu Belhanda ve Rodrigues paylaşımı

Galatasaray ile Fenerbahçe derbide 2-2 berabere kalırken maçın ardından olaylar çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda Younes Belhanda ve Garry Rodrigues'in son durumları paylaşıldı.
Belhanda'nın boynunda Rodrigues'in de ayağındaki yaralar dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar paylaşılan tvitte "Maçın ardından Belhanda ve Garry..." ifadelerine yer verdi.
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Sarı-kırmızılı takımın resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda Younes Belhanda ve Garry Rodrigues'in son durumları paylaşıldı.
Belhanda'nın boynunda Rodrigues'in de ayağındaki yaralar dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar paylaşılan tvitte "Maçın ardından Belhanda ve Garry..." ifadelerine yer verdi.
İŞTE O PAYLAŞIM
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın